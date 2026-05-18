شهدت منطقة حي السلخانة بالمنيا انطلاقة جديدة ضمن مشروعات التطوير العمراني، مع وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع بديل الإيواء.

وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير الآمنة وغير المخططة وتحويلها إلى مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.

الدولة تنتقل لمرحلة العدالة العمرانية

وأكد محافظ المنيا، أن الدولة تجاوزت مرحلة توفير المأوى المؤقت إلى بناء عدالة اجتماعية عمرانية شاملة، مشيرًا إلى أن مشروع بديل الإيواء يمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه المواطنين لتوفير سكن كريم وحياة أفضل.

وأضاف المحافظ أن الدولة تمضي نحو اقتلاع العشوائيات من جذورها واستبدالها بمناطق حضارية متكاملة، مشيدًا بالتعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان في تنفيذ المشروع.

تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع

واستعرض المحافظ مكونات المشروع، موضحًا أن المرحلة الثانية تشمل ضخ 149 مليون جنيه لإنشاء 8 عمارات سكنية تضم 192 وحدة سكنية بمساحة 60 مترًا للوحدة، مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، بما يضمن مستوى معيشي لائق للأسر المستحقة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة تستكمل لاحقًا بإنشاء 8 عمارات أخرى لتعزيز جهود توفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

إزالة مبانٍ قديمة وتجهيز مراحل جديدة

من جانبها، أوضحت المهندسة عبير محمد، وكيل وزارة الإسكان، أن الأجهزة التنفيذية انتهت من إزالة 5 بلوكات إيواء قديمة ومتهالكة، كانت تضم 60 غرفة غير صالحة للسكن، لإتاحة مساحة مناسبة للمشروع الجديد وفق أحدث المواصفات الفنية.

كما كشفت عن التجهيز لطرح 8 عمارات إضافية ضمن المرحلة الثالثة لاستكمال تطوير المنطقة وتحويلها إلى واجهة حضارية حديثة.

حضور قيادات تنفيذية

حضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في مقدمتهم اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب مسؤولي وحدات التنمية الحضرية والإسكان.