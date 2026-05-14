جولات ميدانية وهدوء داخل اللجان.. الأزهر يتابع امتحانات الابتدائية والإعدادية بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

03:52 م 14/05/2026
    امتحانات الابتدائية والإعدادية داخل لجان الخانكة وبنها (1)
    امتحانات الابتدائية والإعدادية داخل لجان الخانكة وبنها (3)
    امتحانات الابتدائية والإعدادية داخل لجان الخانكة وبنها (4)
    امتحانات الابتدائية والإعدادية داخل لجان الخانكة وبنها (5)
    امتحانات الابتدائية والإعدادية داخل لجان الخانكة وبنها (6)

أجرى الشيخ مجدي أتى مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة منطقة القليوبية الأزهرية جولة تفقدية بعدد من لجان إدارة إدارة الخانكة التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

تفقد لجان معاهد الخانكة الابتدائية

شملت الجولة التفقدية معهدي معهد حسن المنايلي الابتدائي ومعهد الخانكة الابتدائي ولجنة سرياقوس الابتدائي، حيث تم متابعة انتظام الطلاب داخل اللجان، والتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء ويسر.

أعداد الطلاب وأداء الامتحانات

بلغ عدد الطالبات (5127) طالبة، وعدد الطلاب (5462) طالبًا، وأدى التلاميذ امتحان المادة الأولى «التربية الإسلامية»، والمادة الثانية «الدراسات الاجتماعية»، وسط التزام كامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية ببنها

وفي السياق ذاته، تفقد مدير التعليم النوعي لجان معهد فتيات بنها الإعدادي، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، والتأكد من انتظام اللجان وتوفير سبل الراحة للطالبات.

إحصائيات وأداء طلاب الإعدادية الأزهرية

بلغ عدد الطالبات بالشهادة الإعدادية (3315) طالبة، وعدد الطلاب (3416) طالبًا، حيث أدى الطلاب امتحان المادة الأولى «أصول الدين»، والمادة الثانية «العلوم العامة والصحة»، وسط أجواء من الهدوء والانضباط وحسن التنظيم.

استمرار المتابعة الميدانية اليومية

وأكدت قيادات منطقة القليوبية الأزهرية استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة اللجان، بما يضمن انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات طوال فترة الامتحانات.

