أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مبادرة جديدة لخفض الأسعار بمركز الداخلة وقراه، من خلال منافذ ثابتة ومتحركة لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ضمن جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم توازن الأسواق المحلية.

طرح الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة

قال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الداخلة، إن مبادرة خفض الأسعار تشمل الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، موضحًا أن المبادرة تستهدف توفير السلع الأساسية بجودة جيدة وأسعار مخفضة، خاصة في ظل احتياج الأسر إلى بدائل مناسبة أمام حركة الأسعار في الأسواق.

وأضاف المتولي أن قائمة الخضروات المطروحة داخل المنفذ شملت الطماطم بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيهًا، والبطاطس بـ5 جنيهات، والبصل الأبيض والأحمر بـ10 جنيهات، والخيار والفلفل الرومي والكوسة والجزر بـ25 جنيهًا، والفلفل الشطة بـ20 جنيهًا، والباذنجان الرومي بـ15 جنيهًا.

دواجن وفاكهة ضمن المبادرة

وتضمنت مبادرة خفض الأسعار في مركز الداخلة عددًا من أصناف الفاكهة، بينها اليوسفي وبرتقال العصير بسعر 20 جنيهًا، والبرتقال والليمون بـ40 جنيهًا، والموز والجوافة بـ35 جنيهًا، والكنتالوب بـ20 جنيهًا، والتفاح بـ75 جنيهًا، والعنب بـ80 جنيهًا.

وفيما يخص الدواجن، يطرح المنفذ كيلو الفراخ الحي بسعر 75 جنيهًا، وطبق الأوراك والدبابيس والبانيه بسعر 100 جنيه، إلى جانب طبق الأجنحة وطبق الكبد والقوانص بسعر 50 جنيهًا، ضمن خطة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأهالي الوادي الجديد.

خطة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء

وأكد رئيس مركز الداخلة أن المبادرة تأتي ضمن خطة التوسع في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحقيق توازن في الأسواق المحلية، بما يضمن وصول المنتجات الأساسية للأسر في مركز الداخلة وقراه، ويعزز جهود الوادي الجديد في مواجهة ارتفاع الأسعار.