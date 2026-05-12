باشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في واقعة وفاة طالب جامعي بعد إلقاء نفسه من نافذة بجامعة الجلالة، ظهر اليوم خلال أداء امتحان تحريري بمجال العلوم الأساسية.

وانتقل أعضاء نيابة عتاقة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمجمع السويس الطبي لمناظرة جثمان الشاب المتوفي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المجمع فور وصوله متأثرا بإصابته.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الشهود العيان على واقعة الوفاة للاستماع لأقوالهم، وكذا استدعاء أهلية المتوفى لسؤالهم عما إذا كان يعاني من أية مشكلات صحية أو نفسية من عدمه.

بيان جامعة الجلالة

نعت جامعة الجلالة الأهلية في السويس، أحد طلابها بالفرقة الرابعة بكلية العلوم الأساسية بعد وفاته إثر سقوطه من الدور الثالث بأحد مباني الحرم الجامعي، وذلك أثناء انعقاد لجان الامتحانات العملية اليوم الثلاثاء.

أوضحت جامعة الجلالة في بيان، أنه وفقًا لرواية بعض الطلاب الذين شاهدوا الواقعة لمسؤولي الأمن بالجامعة، أنهم فوجئوا بزميلهم يفتح إحدى النوافذ المقابلة لمقر لجنة الامتحان، ويلقي بنفسه من النافذة بشكل مفاجئ.

وأضاف البيان أن الفريق الطبي بالجامعة تحرك فورًا للتعامل مع الحالة وتقديم الإسعافات الأولية العاجلة، كما تم نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى المجمع الطبي بالسويس لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته فور وصوله إلى المجمع.

وأكد الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة تعاملت مع الواقعة فور حدوثها بأقصى درجات السرعة والمسؤولية، مشيرًا إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات الجامعة، وأن الإدارة تابعت الحالة بالتنسيق الكامل مع الجهات الطبية المختصة منذ اللحظات الأولى.

وأضاف أن الجامعة تعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الطالب، وتقدم خالص التعازي والمواساة إلى أسرته وزملائه وأصدقائه، وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لأسرة الطالب ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة عدم تداول أي معلومات غير موثقة أو اجتهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي احترامًا لخصوصية الطالب وأسرته، وحرصًا على تحري الدقة لحين انتهاء الجهات المختصة من مباشرة أعمالها.

أرقام خطوط الدعم النفسي

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.