أكد أحد الباحثين بمركز البحوث الزراعية بمحافظة البحيرة، عدم وجود ما يدفعه للاستياء من المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب النقاش الذي دار بينهما اليوم الاثنين، خلال جولة الوزير بالمحافظة بشأن تكلفة زراعة فدان القمح.

الوزير اختارني بناءً على خبرتي



وقال الباحث: " الوزير هو الرئيس المباشر له الحق يوجهنا حيثما يريد، إحنا كلنا بنأتمر بأمره طبعاً للشغل، بيدينا تكليفات بننفذها".

وأضاف: "بالعكس أنا سعيد جدًا، هو اللي اختارني وكيل مركز، واختارني بناءً على خبرتي في القمح واستنباط الأصناف، وكل أصناف القمح تقريبًا الموجودة في السوق أنا اسمي عليها، بالإضافة لخبرتي الخارجية، كنت شغال في أفريقيا، فهو اختارني بناءً على معايير كتير".

"كان بيهزر معايا"



وأضاف: "هو بيهزر معايا، وكان بيقول أرقامك مش صحيحة يا دكتور عدل نفسك، اقف مع المزارعين نتكلم صح لو سمحت".

وأوضح الباحث أن الوزير كان يتحدث عن تكلفة الأسمدة الآزوتية فقط، قائلاً: "معالي الوزير كان بيتكلم على أربع شكاير فعلاً، هو بيتكلم على الآزوت، لكن أنا لما قلت 6 شكاير كنت أقصد بالإضافة لأربعة آزوت في سوبر فوسفات وأي مكملات تانية".

توضيح بشأن تكلفة الأسمدة والإنتاجية



وأشار إلى أن الوزير لم يخطئ في حديثه، مضيفًا: "هو بالعكس كلامه صح، وكان بيتكلم على أربع شكاير آزوت لأنها أغلى حاجة، وأنا كنت بتكلم بصفة عامة على الأسمدة NPK اللي هي السوبر والفوسفات والنيتروجين".

وأكد أن تقليل المزارعين لكميات السماد يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية، موضحًا أن بعض المزارعين يستخدمون كميات أقل من المقررة بسبب ارتفاع التكلفة، ما يؤدي لانخفاض إنتاجية الفدان.

الحيازات الصغيرة تتحمل تكلفة أكبر



وأوضح الباحث أن تكلفة زراعة الفدان تختلف وفق حجم الحيازة الزراعية، قائلاً إن الحيازات الصغيرة تتحمل تكلفة أكبر مقارنة بالمساحات الكبيرة.

وأضاف: "التكلفة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه حسب المساحة، لأن المشروع مستهدف الحيازات الصغيرة اللي فدان وفدان ونص وفدانين، والمزارع الصغير بيصرف أكتر، وأحيانًا بيجيب أسرته كلها تشتغل معاه في الغيط عشان يوفر تكلفة العمالة".

