حرص المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، على تطييب خاطر أحد الباحثين بمركز البحوث الزراعية، عقب نقاش دار بينهما خلال جولة الوزير بمحافظة البحيرة حول تكلفة زراعة فدان القمح.

وزير الزراعة يمازح الباحث بعد النقاش

ودار حوار بين الوزير والباحث أثناء استعراض متوسط تكلفة زراعة الفدان، بعدما أشار الباحث إلى أن التكلفة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه، قبل أن يؤكد الوزير أن الأرقام تختلف من منطقة لأخرى وفق طبيعة الزراعة وظروف كل محافظة.

"تعالى جنبي أحسن يفكروا حاجة"

وحرص الوزير أثناء المؤتمر الذي أعقب الجولة على التحدث مع الباحث بشكل ودي، قائلاً له: "تعالى جنبي أحسن يفكروا حاجة"، في محاولة لتخفيف الموقف وتطييب خاطره أمام الحضور.

أجواء ودية خلال زيارة البحيرة

وشهدت جولة وزير الزراعة بمحافظة البحيرة أجواء ودية وتفاعلات مباشرة مع الباحثين والمزارعين، حيث ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بالإنتاج الزراعي وتكاليف الزراعة وسبل دعم الفلاحين.

