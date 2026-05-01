يسود محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا بكافة المدن مائل للبرودة ليلاً، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال في الظهير الصحراوي.

أجواء شديدة الحرارة

وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن كافة مدن جنوب سيناء يسودها أجواء شديدة الحرارة، ويساهم نشاط الرياح في تلطيف درجة الحرارة، مؤكدًا أن السياح يستمتعون بالألعاب المائية على شواطئ المدن والمنتجعات السياحية، وجميع الطرق الدولية، والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي.

رياح مثيرة للرمال

وأكد المركز في بيان اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع رؤساء المدن للتعامل مع تداعيات نشاط الرياح التي تتجاوز سرعتها الـ 35 كيلو متر في الساعة، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة داخل الظهير الصحراوي، والتأكد من عدم وجود تراكمات للرمال على الطرق الدولية والساحلية.

استقرار حالة البحر

وأشار إلى أن حالة البحر بخليجي العقبة والسويس مستقرة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بهما من 1,5 حتى 2 متر.

درجات الحرارة

وتباينت درجة الحرارة من مدينة لأخرى، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 31 درجة، والصغرى 16، والعظمة بمدينة طور سيناء 29 والصغرى 21، وفي مدينة طابا العظمى 28 والصغرى 20، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 23 والصغرى 10، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى بها 33 والصغرى 22.