أمرت النيابة العامة بالدقهلية، باستمرار حبس اثنين من العاملين بإحدى شركات تجارة الذهب الشهيرة، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة إلكترونية لتداول الذهب، وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا، وفحص الملف الوظيفي للمتهمين، ولوائح الشركة، والتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، إلى جانب إخطار الجهات الضريبية ونشاط التداول عبر التطبيق الإلكتروني.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بشأن بلاغ من المدعو وائل إ. ال، مقيم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أفاد فيه بتعرضه للنصب بعد تحويله مبلغ 6 ملايين جنيه للشركة، بزعم استثمارها في تداول الذهب إلكترونيًا، قبل أن يتبين عدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث الأموال العامة إلى مقر الشركة بمدينة المنصورة، حيث تم ضبط اثنين من العاملين والتحفظ على أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة النشاط، وكشفت التحقيقات الأولية قيام المتهمين بالحصول على أموال من المواطنين بزعم استثمارها في تداول الذهب عبر المنصة الإلكترونية للشركة.

وأكدت النيابة أن المتهمين، وهم: محمد أ. ال، أحمد م. ف، وجون ل، سيخضعون للتحقيق، مع تحديد دور كل منهم، وفحص ما إذا كانت الشركة مرخصة لتلقي الأموال أو التداول في الذهب. كما تم استدعاء المجني عليه لإحضار الهاتف المحمول المثبت عليه التطبيق الإلكتروني لفحصه واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

اقرأ ايضا

