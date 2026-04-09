استقبلت السيدة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من منظمة "الإيكاردا" الدولية ومركز بحوث الصحراء، في لقاء موسع استهدف بحث آفاق التوسع في مشروعات الزراعة الصحراوية المبتكرة على أرض المحافظة.

جرى اللقاء بحضور الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور أحمد الحاوي، رئيس المشروع بمركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى فريق عمل متخصص، وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز تطبيق النماذج الزراعية الحديثة بالمناطق الجافة بما يواكب التحديات البيئية والمناخية الراهنة.

تطوير النظم الزراعية ومواجهة التحديات

واستعرضت المحافظ خلال الاجتماع أنشطة مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة، حيث جرى نقاش مستفيض حول المرحلة المقبلة التي تستهدف التوسع في تطبيق منظومة الزراعة المتكاملة على مساحات ومناطق جغرافية مستهدفة. كما تطرق اللقاء إلى سبل تطوير نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال مشروعات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة والأعلاف، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

شراكات دولية لدعم صغار المزارعين

وأكدت المحافظ على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في تنفيذ هذه المشروعات الرائدة بمختلف مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن التوجه الحالي يرتكز على تبني حلول علمية مبتكرة تخدم صغار المزارعين في المناطق الصحراوية. كما أشادت بأوجه التعاون القائم مع المؤسسات البحثية الدولية، وما تمثله من ركيزة أساسية في نقل الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة.