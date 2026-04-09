تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مركز الخدمات المتكاملة بمقر الغرفة التجارية بحي شرق، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وذلك بحضور المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ.

الاطلاع على منظومة العمل

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على منظومة العمل داخل المركز، وآليات تقديم الخدمات التي تتيح إنهاء الإجراءات المتعلقة بالنشاط التجاري بشكل ميسر، من خلال منظومة متكاملة تضم عددًا من الجهات المعنية، من بينها السجل التجاري ومصلحتا الضرائب والتأمينات.

تنظيم الخدمة وتقليل زمن الانتظار

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل حول أسلوب التشغيل داخل المركز، والذي يعتمد على تنظيم تقديم الخدمات وتقليل زمن الانتظار، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين والارتقاء بجودة الأداء.

دعم بيئة الاستثمار

وأكد اللواء محمد علوان أن تطوير آليات تقديم الخدمات يعد محورًا رئيسيًا في دعم بيئة الاستثمار بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات وتنظيمها يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويدعم خطط التنمية، لا سيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تفقد القاعات ومكاتب الجهات المعنية

كما شملت الجولة تفقد قاعة المحاسب إبراهيم أبو العيون، التي جرى تجهيزها لاستضافة الفعاليات والاجتماعات، إلى جانب متابعة مكتب هيئة تنمية الصعيد داخل مقر الغرفة التجارية، والاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة به.

آراء المتعاملين والعاملين

وفي ختام الجولة، التقى المحافظ بعدد من العاملين والمترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، حيث أكدوا أن المركز يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت، مشيدين بحسن التنظيم وسرعة إنجاز المعاملات.