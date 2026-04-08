محافظ القليوبية يعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

كتب : مصراوي

04:23 م 08/04/2026 تعديل في 04:23 م

الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية

شدد محافظ القليوبية على رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، باعتبارها الوجهة الأولى للمصريين في عيد القيامة وشم النسيم، مع تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة أولًا بأول، وتوفير صناديق إضافية للمخلفات، والتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة داخل المتنزهات وبالقرب من الشواطئ.

تشديد الرقابة على الأسماك المملحة

نظرًا لارتباط شم النسيم بتناول الفسيخ والرنجة، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية، عبر لجان مشتركة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، للتفتيش على المحلات والأسواق، وفحص المنتجات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومصادرة أي كميات غير مطابقة للمواصفات.

حالة الطوارئ الصحية والإسعافات

أوعز المحافظ بإعلان حالة الطوارئ القصوى، وتطبيق خطة الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والحدائق العامة والطرق السريعة، وتجهيز المستشفيات ورفع درجة الاستعداد في أقسام الاستقبال والطوارئ، مع توفير كافة الأمصال واللقاحات، خاصة مصل التسمم الممباري، وضمان توافر مخزون كافٍ من فصائل الدم المختلفة.

السيولة المرورية والتأمين الأمني

شدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على السيولة المرورية وتكثيف التواجد الأمني، مع انتشار الدوريات والخدمات المرورية في الشوارع الرئيسية والميادين لمنع التكدس، خصوصًا في المناطق الساحلية والقريبة من النيل، وتأمين التجمعات لضمان استقرار الأوضاع وسلامة المواطنين.

سلامة المراكب النيلية والإنقاذ

أكد المحافظ تكثيف تواجد فرق الإنقاذ واللانشات النهرية لمراقبة المراكب النيلية والتأكد من حمولتها القانونية، مع توفير المنقذين وخدمات الإسعاف الأولية وضمان سلامة المراكب ومستخدميها.

رسالة للمواطنين

أهاب المحافظ بالمواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، واتباع إرشادات السلامة عند شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة، لضمان قضاء عطلة سعيدة وآمنة.

