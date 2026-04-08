محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بعيد القيامة ويوزع العيدية على العاملين بالديوان العام

كتب : طارق الرفاعي

11:58 ص 08/04/2026 تعديل في 12:09 م
    محافظ بورسعيد يوزع العيدية على الإخوة المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة
    محافظ بورسعيد يوزع العيدية على الإخوة المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة
    محافظ بورسعيد يوزع العيدية على الإخوة المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة
    محافظ بورسعيد يوزع العيدية على الإخوة المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة
    محافظ بورسعيد يوزع العيدية على الإخوة المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة

وزع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، العيدية، اليوم الأربعاء، على العاملين من الإخوة المسيحيين بالديوان العام والأحياء ومديريات الخدمات، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد.

تهنئة رسمية بعيد القيامة


وقدم المحافظ التهنئة للإخوة الأقباط، خلال لقائه بهك، معربًا عن خالص تمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.

تأكيد على الوحدة الوطنية


وأكد محافظ بورسعيد عمق العلاقات التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني، مشددًا أن قوة الوطن تكمن في تماسك نسيجه الوطني وتكاتف أبنائه، خاصة في المناسبات الدينية، التي تعكس روح المحبة والتآخي بين المصريين.

