كفر الشيخ - إسلام عمار:

ردود أفعال غاضبة اجتاحت فضائية النادي الأهلي بسبب عدم احتساب الحكم محمود وفا، أحد حكام منطقة كفر الشيخ لكرة القدم، ضربة جزاء لفريق المارد الأحمر خلال مباراته مع منافسه سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

لعل أسامة حسني مهاجم النادي الأهلي السابق، وأحد الإعلاميين العاملين في فضائية النادي الأهلي سيطرت عليه حالة غضب شديدة تجاه ما حدث في المباراة بعدم احتساب الحكم محمود وفا ضربة جزاء قد اعتبرها الوسط الرياضي صحيحة للاعبي الأحمر.

"حكم من منطقة كفر الشيخ.. وحطوا تحت كفر الشيخ مليون خط".. تلك العبارة نطقها أسامة حسني خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "الأهلي"، معبرًا عن غضبه من الأحداث التي شهدتها المباراة، ومن الحكم "محمود وفا" ما أدى إلى حدوث حالة من الغضب بين أهالي وأبناء محافظة كفر الشيخ.

لاعب نادي كفر الشيخ السابق ورئيس رابطة جماهير النادي أيمن جاسر، أكد لـ"مصراوي"، أن ما صدر من أسامة حسني وهو نجم سابق بالأهلي، والجميع يعلم حسن أخلاقه لا يصح صدور مثل ذلك التصريح، متسائلا لا أعلم ماذا يقصد عن التشكيك في أبناء كفر الشيخ؟، موضحًا أن ما صدر منه لا يدل على ثقافة شخص مسئول.

ولفت جاسر إلى أن أبناء كفر الشيخ مشهود لهم بالتفوق والانضباط وحسن السير والسلوك في مختلف المحافل سواء داخل الوطن وخارجه، إذ تسأل مرة أخرى: هل يعقل أسامة حسني لايعلم من هم أبناء كفر الشيخ وقيمتهم الأدبية، والرياضية، والاجتماعية حتى يصرح بذلك الكلام؟.

قال: "إن تلك الكلمات التي صرح بها أسامة حسني أثارت غضب أبناء المحافظة تستوجب الاعتذار منه لكل أبناء كفر الشيخ، مؤكدا أنه بصفته رئيس رابطة جماهير كفر الشيخ يرفض تصريحه شكلا وموضوعًا.

وتابع: "أتمنى أن يخرج علينا المذكور باعتذار رسمي ويوضح بالضبط بيت القصيد لأن مالفظ به يسيء له شخصيا وللنادي الأهلي".