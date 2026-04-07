مصرع مسن سقطت عليه "بلكونة" فى الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

08:38 م 07/04/2026

جثة - أرشيفية

شهدت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة مسن بعدما سقطت عليه شرفة سكنية في منطقة المحطة الجديدة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بسقوط بلكونة على أحد المواطنين خلف منطقة خالد الجداوي بالإسماعيلية، وتحركت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف.

وبالفحص، تبين أن الضحية يُدعى خميس السيد أحمد، يبلغ من العمر 64 عامًا، ويقيم بالمنطقة ذاتها، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة فور وقوع الحادث.

تم نقل الجثمان إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب سقوط الشرفة وملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

