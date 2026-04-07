كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية عن أسعار تذاكر دخول الشواطئ لموسم صيف 2026، والتي يبلغ عددها 43 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع واحتفالات شم النسيم.

تثبيت الأسعار دون زيادات

وأكد العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استمرار تثبيت أسعار التذاكر دون أي زيادة للعام الجديد، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التشديد على عدم دفع أي إكراميات خارج الرسوم الرسمية المقررة.

وأوضح أن الشواطئ تتنوع بين المجانية والعامة وشواطئ الخدمة لمن يطلبها، إلى جانب الشواطئ المميزة والسياحية، بما يتيح بدائل متعددة تناسب مختلف الفئات.

شاطئ مجاني بالكامل

أشارت الإدارة إلى وجود شاطئ مجاني واحد هو شاطئ «أبطال التحدي» بحي الجمرك، والذي يتيح دخول الرواد دون مقابل، مع توفير كراسي وشماسي، واستخدام دورات المياه وغرف خلع الملابس مجانًا.

أسعار الشواطئ العامة وشواطئ الخدمة

فيما يتعلق بالشواطئ العامة، يبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد، وتشمل الحصول على كرسي وشمسية بحد أقصى 4 أفراد، واستخدام المرافق، ومن أبرزها شواطئ جليم العام والمكس العام وشهر العسل العام والهانوفيل العام، مع إتاحة خدمات إضافية برسوم رمزية.

أما شواطئ الخدمة لمن يطلبها، فيبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للفرد، وتشمل نفس الخدمات الأساسية، مع السماح بدخول المواطنين بمعداتهم الخاصة مقابل 5 جنيهات فقط،.

وتضم عددًا من الشواطئ المنتشرة خاصة بنطاق حي العجمي، من بينها أبو العباس والدخيلة الشرقي والغربي وبليس 1 وهدير وتقسيم الملاح والسلام 1 وزهراء الهانوفيل والكناري ومارينا أبو يوسف وأبو يوسف 1 و2 وفاميلي بيتش بشقيه والصفا والزهور وكرير 1.

أسعار الشواطئ المميزة

تنقسم الشواطئ المميزة إلى مستويين، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 15 جنيهًا للفرد، وتشمل شواطئ أبو قير الشرقي وعروس البحر والسلسلة وبحري والأنفوشي ورأس التين الشرقي ونبيل الشاذلي وعددًا من شواطئ الهانوفيل وشهرزاد والسلام 2.

فيما تبلغ الفئة الثانية 20 جنيهًا للفرد، وتشمل شواطئ وانلي والعصافرة وإسكندر والمندرة المميز وشواطئ ذوي الهمم، مع إتاحة خدمات إضافية بأسعار محددة.

أسعار الشواطئ السياحية

بالنسبة للشواطئ السياحية، يتراوح سعر التذكرة بين 25 و30 جنيهًا للفرد، حيث تضم شواطئ ستانلي والبوريفاج وجزيرة الذهب ومحمود سعيد بسعر 25 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الدخول لشاطئ طاحونة المندرة 30 جنيهًا.

وتشمل التذكرة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، إلى جانب استخدام المرافق.

تنوع يلبي احتياجات المواطنين

توفر شواطئ الإسكندرية هذا العام تنوعًا كبيرًا في الأسعار والخدمات، بما يمنح المواطنين فرصة الاستمتاع بأجواء الربيع والصيف بتكلفة مناسبة، بداية من الشواطئ المجانية وحتى الشواطئ السياحية.