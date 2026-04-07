أعلن الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، تحقيق الجامعة نتائج متقدمة في تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية لعام 2026 (SCImago Institutions Rankings)، بما يعكس قوة أدائها في مجالات البحث العلمي والابتكار والتأثير المجتمعي.

تصنيف متقدم عالميًا

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن نتائج التصنيف أظهرت إدراج جامعة الإسكندرية ضمن الفئة الأولى عالميًا (Q1)، بما يعني وجودها ضمن أفضل 25% من الجامعات على مستوى العالم، بينما جاءت في مجال الابتكار ضمن الفئة الثانية عالميًا (Q2)، وهو ما يشير إلى أداء متقدم مع فرص أكبر لمزيد من التطور في هذا المجال.

موقع متقدم إفريقيًا ومحليًا

وأشار إلى أن الجامعة حققت مركزًا متقدمًا على مستوى القارة الإفريقية، حيث جاءت ضمن الفئة الأولى في جميع المؤشرات، واحتلت المركز العاشر إفريقيًا في التصنيف العام، لتكون ضمن أفضل 6% من جامعات القارة.

وعلى المستوى المحلي، واصلت جامعة الإسكندرية الحفاظ على مكانتها بين أفضل الجامعات المصرية، بعدما جاءت في المركز الرابع.

تفوق في عدد من التخصصات

وكشفت نتائج التصنيف عن أداء قوي للجامعة في عدد من التخصصات العلمية، من بينها طب الأسنان والطب البيطري والعلوم الزراعية والعلوم البيولوجية والصيدلة، إلى جانب تقدمها في مجالات العلوم البيئية والطب البشري على المستويين الإقليمي والدولي.

إنجاز عالمي لطب الأسنان

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن قطاع طب الأسنان حقق إنجازًا بارزًا، بعد أن احتلت جامعة الإسكندرية المركز 49 عالميًا في هذا التخصص، لتصبح ضمن أفضل الجامعات عالميًا، إلى جانب حصولها على المركز الثاني إفريقيًا والثاني على مستوى الجامعات المصرية.

ثمرة العمل البحثي

وأضاف أن هذا التقدم يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون والطلاب، مشيرًا إلى أن تميز القطاع الطبي وطب الأسنان جاء نتيجة دعم سياسات البحث العلمي والنشر الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات العالمية.

تعزيز مكانة الجامعة

ووجّه القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الشكر إلى جميع منسوبي الجامعة على جهودهم، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة البحث العلمي ودعم النشر في الدوريات الدولية ذات التأثير المرتفع، بما يعزز مكانة الجامعة أكاديميًا وبحثيًا على المستويين الإقليمي والدولي.