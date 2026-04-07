إعلان

بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يفتتح حديقة الزهور بالطور

كتب : رضا السيد

04:44 م 07/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الحديقة
  • عرض 10 صورة
    الحديقة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    الافتتاح
  • عرض 10 صورة
    الحديقة المركزية
  • عرض 10 صورة
    إفتتاح الحديقة
  • عرض 10 صورة
    تفقد الحديقة
  • عرض 10 صورة
    حديقة الزهور
  • عرض 10 صورة
    محافظ جنوب سيناء يفتتح حديقة الزهور بالطور
  • عرض 10 صورة
    برجولات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير حديقة الزهور بمدينة الطور، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مكونات الحديقة، وأهميتها لمواطني المدينة.

على مساحة 4 أفدنة

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، مسئول تنفيذ المشروع، أنه جرى إقامة الحديقة على مساحة 4 أفدنة، وتتضمن مسرح مكشوف، مبنى إداري، كافتيريا، حمامات، ألعاب أطفال، برجولات، مقاعد خشبية، بتكلفة تصل إلى نحو 17 مليون جنيه.

مساحات خضراء

وأشار إلى أنه جرى تجديد السور، وعمل مساحات خضراء واسعة، وكوبري لإضفاء مظهر جمالي.

متنفس ترفيهي للمواطنين

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الحديقة تعد متنفس ترفيهي هام لمواطني المدينة، تتضمن كافة الخدمات التي تناسب كافة المراحل العمرية، إضافة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل من خلال طرح الكافتيريا للإيجار لتشغيلها لتقديم خدمات للمواطنين.
ووجه المحافظ، بضرورة إجراء الصيانة الدورية لها، وفتحتها للمواطنين برسوم بسيطة، بحيث تستخدم هذه الرسوم في إجراء الصيانة الدورية لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

