افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير حديقة الزهور بمدينة الطور، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مكونات الحديقة، وأهميتها لمواطني المدينة.

على مساحة 4 أفدنة

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، مسئول تنفيذ المشروع، أنه جرى إقامة الحديقة على مساحة 4 أفدنة، وتتضمن مسرح مكشوف، مبنى إداري، كافتيريا، حمامات، ألعاب أطفال، برجولات، مقاعد خشبية، بتكلفة تصل إلى نحو 17 مليون جنيه.

مساحات خضراء

وأشار إلى أنه جرى تجديد السور، وعمل مساحات خضراء واسعة، وكوبري لإضفاء مظهر جمالي.

متنفس ترفيهي للمواطنين

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الحديقة تعد متنفس ترفيهي هام لمواطني المدينة، تتضمن كافة الخدمات التي تناسب كافة المراحل العمرية، إضافة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل من خلال طرح الكافتيريا للإيجار لتشغيلها لتقديم خدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ، بضرورة إجراء الصيانة الدورية لها، وفتحتها للمواطنين برسوم بسيطة، بحيث تستخدم هذه الرسوم في إجراء الصيانة الدورية لها.