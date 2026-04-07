قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تواصل العمل في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق التشغيل الاقتصادي وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة؛ بما يسهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان إتاحة التيار لكل الاستخدامات.

خطة النهوض بالشركات للارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على جودة الخدمات

وأوضح خطة النهوض بالشركات للارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على جودة الخدمات، والاستمرار في تنفيذ أنماط التشغيل الحالية التي نجحت في خفض استهلاك الوقود ومواجهة الفقد والحد من الهدر في القطاعات كثيفة الاستهلاك، مؤكدًا أهمية مبادرات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك خصوصًا في القطاع المنزلي، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للعام المالي 2024/2025.

13.1 مليار جنيه استثمارات القابضة لكهرباء مصر في 2024/ 2025

وأوضح المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن استثمارات الشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2024/2025 بلغت 13.1 مليار جنيه، مع استمرار العمل لتحقيق استقرار الشبكة القومية واستكمال إعادة تأهيل شركات الكهرباء ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة وإجراء الصيانة وفق الجداول الزمنية دون التأثير على استمرارية التغذية، مشيرًا إلى زيادة الطاقة المولدة إلى 224.64 مليار ك.و.س، وارتفاع عدد المشتركين إلى 43.8 مليون مشترك بنسبة نمو 4.1%، منهم نحو 20.5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 46.9%، مع نجاح الشبكة في مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.

وأضاف دسوقي: استمرار تنفيذ مشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم، وإحلال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع وذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث خدمات جديدة لتحسين جودة الخدمة، فضلًا عن زيادة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل بنسبة 31.11% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، حيث بلغ إجمالي المحطات المنفذة نحو 2965 محطة بقدرات 329.89 ميجاوات، منها 305.89 ميجاوات مربوطة على الشبكة و24 ميجاوات معزولة، إلى جانب تركيب 76 محطة طاقة شمسية أعلى مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بقدرة 8.4 ميجاوات، وتنفيذ معاينات فنية لعدد من الوحدات المحلية والمدارس ضمن مشروع "حياة كريمة" لإنشاء محطات شمسية.

إطلاق مبادرات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

ونوه رئيس الشركة القابضة بخطة عمل منظومة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأفراد والمهمات، ومتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة وإطلاق مبادرات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم تنظيم 328 ورشة عمل لـ10260 متدربًا من العاملين والطلاب، إلى جانب إعداد برامج لتحسين كفاءة الطاقة في عدد من المستشفيات لتحويلها إلى منشآت صديقة للبيئة.



وتابع دسوقي: تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربطهم مكانيًّا على خرائط المناطق واليوميات، حيث تم الانتهاء من الربط لنحو 32.9 مليون مشترك، مع المشاركة الفعالة في لجان الطاقة والتجمعات على المستويات الإفريقية والعربية.

توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة

واختتم عصمت أعمال الجمعية بتوجيهات باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز كفاءة الشبكات والتشغيل الأمثل للمنظومة وحسن إدارة الأصول، وتوفير الطاقة الكهربائية بما يلبي متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة، خاصة المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين لسرعة إنجاز المهام بأعلى كفاءة.