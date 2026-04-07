بحثت السيدة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك في إطار خطة الدولة لاستغلال الكنوز الطبيعية التي تذخر بها الصحراء الغربية.

وجرى ذلك خلال لقاء موسع عقدته مع الدكتور محمد عبد الظاهر، مدير فرع المعهد بالمحافظة، والدكتور جاد القاضي، أستاذ الجيوفيزياء ورئيس المعهد السابق، لاستعراض آليات العمل الميداني خلال المرحلة المقبلة.

شراكة علمية لاستكشاف الموارد الطبيعية

أكدت "مجدي" خلال اللقاء أن المحافظة تضع ملف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمعدنية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن النقاشات تركزت على وضع آليات واضحة للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية الكبيرة التي يمتلكها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وجرى استعراض سبل إجراء الدراسات الجيوفيزيقية والاستكشافية المتقدمة، والتي تهدف إلى تحديد مواقع الثروات المعدنية بدقة متناهية، مما يضمن استغلالها بالشكل الأمثل الذي يخدم الاقتصاد الوطني.

تأمين الخزان الجوفي وحماية الآثار

ولم يقتصر اللقاء على الجانب المعدني فقط، بل امتد ليشمل ملفات حيوية تمس صلب التنمية في محافظة الوادي الجديد؛ حيث جرى التباحث حول ضرورة إعداد دراسات الخزان الجوفي لضمان استدامة الموارد المائية، بالإضافة إلى فحص المواقع الأثرية والسياحية باستخدام التكنولوجيا الجيوفيزيقية الحديثة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشراكة مع كافة الجهات العلمية لدعم مشروعات التنمية المستدامة القائمة على أرض المحافظة، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على أسس علمية رصينة.