شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 21 ألف طن من البضائع، و622 شاحنة و25 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة 10 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2065 راكبا.

دخول 2000 طن من البضائع

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت دخول 2000 طن من البضائع، و235 شاحنة و15 سيارة، كما تضمنت حركة الصادرات شحن 19 ألف طن من البضائع، و387 شاحنة و10 سيارات.

حركة الملاحة في ميناء سفاجا

واستقبل ميناء سفاجا السفينة PANLILY، وشهد مغادرة السفينتان أمل و PANLILY.

حركة الملاحة بميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع تداول 5000 طن من البضائع، و318 شاحنة عبر أربع سفن تعمل بنظام الرحلات المكوكية، وهي "الحسين، أور، سينا وآيلة".

حركة الملاحة بميناء بورتوفيق

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة JASMINA وعلى متنها 10000 طن من المواد الغذائية المصدرة إلى السودان.