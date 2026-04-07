تداول 21 ألف طن بضائع و622 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب : رضا السيد

11:59 ص 07/04/2026

الموانئ البحرية بالهيئة

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 21 ألف طن من البضائع، و622 شاحنة و25 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة 10 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2065 راكبا.

دخول 2000 طن من البضائع

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت دخول 2000 طن من البضائع، و235 شاحنة و15 سيارة، كما تضمنت حركة الصادرات شحن 19 ألف طن من البضائع، و387 شاحنة و10 سيارات.

حركة الملاحة في ميناء سفاجا

واستقبل ميناء سفاجا السفينة PANLILY، وشهد مغادرة السفينتان أمل و PANLILY.

حركة الملاحة بميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع تداول 5000 طن من البضائع، و318 شاحنة عبر أربع سفن تعمل بنظام الرحلات المكوكية، وهي "الحسين، أور، سينا وآيلة".

حركة الملاحة بميناء بورتوفيق

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة JASMINA وعلى متنها 10000 طن من المواد الغذائية المصدرة إلى السودان.

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع الموانئ البحرية

ما حكم توزيع الأم ممتلكاتها على الأبناء الذكور وحرمان البنات؟.. أمين الفتوى
تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد
"أنا اللي صغت العقد".. أمير مرتضى يحسم الجدل بشأن أزمة زيزو مع الزمالك
بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس