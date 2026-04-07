تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار خفيفة يصاحبها نشاط في حركة الرياح، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية أو الصيد.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 18 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 19 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 73%.

خرائط الطقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون غزيرة ورعدية، أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

متابعة النقاط الساخنة

وأجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بمنطقة العجمي، لمتابعة التعامل مع مياه الأمطار والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والمعدات للتدخل السريع.

وتفقد رئيس الشركة عددًا من الشوارع والمناطق الساخنة التي تشهد تجمعات مياه الأمطار بشكل متكرر، لمتابعة انتشار سيارات ومعدات الشفط وفرق الطوارئ، مشددًا على ضرورة التدخل الفوري بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المواطنين.

رفع درجة الاستعداد

وأكد "قنديل" أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة، خاصة في ظل حالة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها الإسكندرية خلال الفترة الحالية.

فرق انتشار سريع

وأضاف أن الشركة تعمل على مدار الساعة من خلال فرق الانتشار السريع المنتشرة بمختلف المناطق، مع متابعة مستمرة للمواقع الحيوية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

تنسيق كامل بين القطاعات

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار تواجد القيادات الميدانية بمواقع العمل، مع تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الشركة، بما يسهم في سرعة الاستجابة والسيطرة على تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول.