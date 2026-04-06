قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، اليوم الإثنين، إحالة أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بقتل تاجر مواشي والشروع في قتل نجله، إثر تربص وكمين أعدوه لهما.

أسماء المتهمين المحالين

شمل قرار الإحالة كل من، عبدالله محمد حمدي، ونجيب صالح حسن، وأبنائه الثلاثة، فارس، ومحمد، وصالح.

بلاغ الواقعة وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع اعتداء بناحية عزبة شرف الدين، التابعة لقرية الصفاصيف، بنطاق المركز.

تفاصيل الضحايا والإصابات.



انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة هامدة للمجني عليه مسعد حمدي شرف الدين، 62 عام، تاجر مواشي، وإصابة نجله محمد، 33 عام، بجروح قطعية غائرة في الرأس والوجه، وكسور مضاعفة بالأطراف.

تحريات المباحث وكشف الدوافع

كشفت تحريات ضباط المباحث، مدعومة بأقوال شهود العيان، أن المتهمين، مزارع وأبناؤه الثلاثة وآخر، من قرية مجاورة، عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجني عليه، إثر خلافات سابقة بينهما.

تفاصيل تنفيذ الجريمة

أوضحت التحقيقات، أن محاولات صلح متعددة جرت بين الطرفين في وقت سابق لكنها فشلت، ما دفع المتهمين للتربص بالمجني عليهما أثناء عودتهما إلى منزلهما، حيث انهالوا عليهما بأسلحة بيضاء وشوم، محدثين إصاباتهما التي أودت بحياة الأب وأصابت نجله بإصابات بالغة.

ضبط المتهمين وإحالتهم للمحاكمة

وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث مكبر، لضبط المتهمين، وجرى القبض عليهم، وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لتصدر حكمها المتقدم