تابع عمرو لاشين، محافظ أسوان، ختام فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «أكوامان» للسباحة في المياه المفتوحة، والذي أُقيم أمام معبد فيله، بمشاركة واسعة من السباحين من مختلف دول العالم.

وجاء تنظيم الحدث بإشراف وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة، ضمن خطة الوزارة لتنشيط السياحة الرياضية واستضافة الفعاليات الدولية.

مشاركة دولية واسعة

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة يمثلون 24 دولة، إلى جانب حضور جماهيري كبير تجاوز 1000 متفرج، في مؤشر واضح على نجاح الحدث وقدرته على جذب مختلف الجنسيات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة للسياحة الرياضية.

«أكوامان».. سلسلة عالمية

وتُعد سلسلة سباقات «أكوامان» واحدة من أبرز الفعاليات العالمية في سباقات المياه المفتوحة، حيث تُنظم في عدة قارات تشمل آسيا وأوروبا ودول الخليج، ما يمنح نسخة أسوان أهمية خاصة ضمن أجندة هذه السلسلة الدولية.

موقع أثري يمنح الحدث طابعًا خاصًا

وجاء اختيار معبد فيله ليضفي طابعًا فريدًا على المنافسات، حيث امتزجت الرياضة بعراقة التاريخ وجمال الطبيعة، في صورة حضارية تعكس تنوع المقومات السياحية التي تتمتع بها أسوان.

دعم حكومي لتنشيط السياحة الرياضية

وسلطت الفعاليات الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة أسوان، من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي، بما يضمن نجاح مثل هذه الفعاليات الكبرى، ويعزز من جذب المزيد من الأحداث الدولية.

إشادة بالتنظيم والتعاون

وفي ختام المهرجان، أعرب المنظمون عن تقديرهم لكافة الجهات المشاركة، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا لتنظيم البطولات العالمية، ويسهم في رفع اسم مصر على الساحة الدولية.