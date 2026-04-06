أوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية أن الجامعة وفرت جميع الإمكانيات اللوجستية والأكاديمية اللازمة لضمان سير امتحانات الميدترم بكلية الطب في أجواء من الجدية والانضباط والنزاهة، مؤكدًا أن هذا النوع من الامتحانات يسهم في قياس مستوى الطلاب وتهيئتهم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تكوين كوادر طبية مؤهلة وكفء تمثل ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية، من خلال تقديم بيئة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث أساليب التقييم والاختبارات.

اهتمام كبير بالعملية الامتحانية

من جانبه قال الدكتور حسين عبدالحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية إن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالعملية الامتحانية والتقييمات في مختلف كلياتها، وخاصة كلية الطب نظرًا لطبيعة الدراسة المتخصصة بها، مشيرًا إلى أن مشاركة 529 طالبًا وطالبة في امتحانات الميدترم يعكس التوسع الملحوظ الذي تشهده الجامعة في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.

وأضاف أن هذا الإقبال يعكس ثقة الطلاب في البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتقييم.

توزيع الطلاب على قاعات الاختبارات الإلكترونية

وأوضح الدكتور محمد نصر حمدون، عميد كلية الطب أنه تم توزيع 529 طالبًا وطالبة على قاعات مجهزة داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتركيز والراحة أثناء أداء الامتحانات.

وأشار إلى أن امتحانات الميدترم تمثل فرصة مهمة للطلاب للتعرف على مستواهم العلمي وتحديد نقاط القوة والضعف قبل الامتحانات النهائية، مؤكدًا أن أعضاء هيئة التدريس وفرق الإشراف يعملون بروح الفريق الواحد لضمان الشفافية والانضباط طوال فترة الاختبارات.

بيئة تعليمية تدعم التفوق

وأكدت إدارة الكلية أن تنظيم الامتحانات يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية حديثة تدعم التفوق العلمي، وتؤهل طلاب كلية الطب ليكونوا عناصر فعالة في خدمة القطاع الطبي والمجتمع.