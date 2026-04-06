شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، احتفالية يوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات لعام 2026، التي نظمتها إحدى الجمعيات الأهلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، داخل القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وسط حضور واسع من الأطفال والأسر وممثلي المجتمع المدني.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية

جاءت الاحتفالية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وإدخال البهجة على الأطفال الأيتام، وذلك بالتوازي مع جهود الجهاز التنفيذي في توفير مختلف أوجه الرعاية للمواطنين.

بداية الفعاليات وحضور رسمي موسع

بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري شلقامي مدير مشروعات الأورمان بأسيوط والوادي الجديد، والشيخ ناصر العزايزي مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، إلى جانب عدد من ممثلي الأوقاف والمجتمع المدني.

المحافظ: الاحتفالية رسالة إنسانية تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان

وأكد محافظ أسيوط في كلمته أن الاحتفالية تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الحياة يأتي ضمن أولويات القيادة السياسية. وشدد على استمرار دعم المحافظة للمبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون مع مؤسسات العمل الأهلي لتحقيق مزيد من التكافل.

إشادة بدور الأورمان ودعوة الطلاب لمواصلة التفوق

وأشاد علوان بدور الجمعيات الأهلية في دعم جهود التنمية والوصول إلى مستحقي الدعم في القرى والنجوع، معتبرًا إياها نموذجًا للعمل الأهلي الفعّال. وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين، مشيدًا بإصرارهم على النجاح، وداعيًا إياهم إلى مواصلة التميّز باعتبارهم أمل المستقبل.

تكريم الأمهات المثاليات ودعم الفتيات المقبلات على الزواج

وقدم المحافظ التهنئة للأمهات المثاليات، واصفًا إياهن بنماذج مضيئة في الصبر والعطاء، كما هنأ الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا حرص الدولة على دعمهن وتوفير حياة كريمة لهن.

مساعدات متنوعة وتكريمات خلال الاحتفالية

وشهدت الاحتفالية توزيع ملابس جديدة على 150 طفلًا، وتقديم مساعدات مالية للطلاب الأيتام المتفوقين، وتكريم 10 أمهات مثاليات، إضافة إلى دعم 10 عرائس من الفتيات اليتيمات، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة.

ختام الفعاليات ويوم ترفيهي للأطفال

واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات التقدير والهدايا، فيما أهدت جمعية الأورمان درعها لمحافظ أسيوط. وتوجه المحافظ بعدها إلى حديقة الفردوس لمشاركة الأطفال يومًا ترفيهيًا تضمن فقرات فنية واستعراضية وألعابًا متنوعة، وسط أجواء إنسانية عكست روح المحبة والتكافل داخل المجتمع.