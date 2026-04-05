قررت محكمة استئناف الإسماعيلية تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل زميله باستخدام "منشار" إلى 26 أبريل الجاري، لحضور المحامي الأصيل والمتهم من محبسه واستكمال إجراءات نظر القضية.

حكم سابق بإيداع المتهم في دار رعاية

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بإيداع المتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بنظام الإيداع المفتوح، عقب إدانته بارتكاب الجريمة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع الإسماعيلاوي.

تقرير الطب النفسي وحسم المسؤولية

جاء التأجيل بعد مناقشة المرافعات واستعراض الأدلة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير الطب النفسي، الذي أكد تمتع المتهم بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة وثبوت مسؤوليته الجنائية.

تفاصيل الجريمة

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم بقتل زميله داخل شقة سكنية باستخدام “منشار”، في حادث هز الشارع بالإسماعيلية وأثار مطالبات واسعة بالقصاص.

محامي الضحية: المتهم يتحمل المسؤولية كاملة

أكد محمد حسين الجبلاوي، محامي الضحية، أن تقرير الطب النفسي الصادر عن اللجان المختصة التابعة للمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، أثبت سلامة المتهم نفسيًا وعقليًا، ونفى وجود أي اضطرابات، مؤكّدًا قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ، ما يعني تحمله المسؤولية الجنائية الكاملة.