إعدام ومؤبد.. التفاصيل الكاملة لحكم النقض في قضية قتل طالب بدسوق

كتب : إسلام عمار

07:49 م 05/04/2026

المجني عليه ايمن ياسر عبداللطيف

أصدرت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الأحد، حكمها النهائي على 4 متهمين سبق صدور أحكام بإعدامهم عن تورطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، استعراض القوة، التلويح بالعنف، وقتل طالب عمدًا في كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق.

إعدام المتهم الرئيسي والمؤبد للباقين

رفضت المحكمة طعن المتهم الرئيسي إسلام ياسر السيد محمد عبادة، 37 عامًا، وأيدت حكم إعدامه الصادر عن محكمة جنايات فوه.

كما عدلت المحكمة حكم الإعدام الصادر بحق باقي المتهمين الثلاثة: شقيق الأول هشام ياسر السيد محمد عبادة، 30 عامًا، صياد، وعوض تامر عوض حسونة محمد عجاجة، 24 عامًا، دبلوم صناعة، وإبراهيم عصام خليل عبدالعظيم خليل، 24 عامًا، إلى السجن المؤبد.

وقائع الجريمة

تعود أحداث القضية إلى 25 سبتمبر 2023، عندما استعرض المتهمون القوة وأطلقوا الأعيرة النارية في الطريق العام بمنطقة كورنيش نهر النيل فرع رشيد، بهدف تخويف المواطنين وفرض السيطرة على المنطقة لمزاولة نشاطهم في الاتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات، وتعريض الأمن والسكينة العامة للخطر.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول قام عمدًا بإطلاق النار على الطالب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، مستهدفًا حياته، ما أدى إلى مقتله، وذلك بالتعاون مع باقي المتهمين لتحريضهم على ارتكاب الجريمة.

مسار المحاكمة

حُيل المتهمون إلى محكمة جنايات فوه التي قضت في جلسة 22 يونيو 2024، بإجماع الآراء، بإعدام الأربعة. واستأنف المتهمون الحكم أمام محكمة مستأنف جنايات فوه، التي أيدت الحكم، قبل أن تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين وتصدر حكمها النهائي اليوم.

كفر الشيخ محكمة النقض كورنيش نهر النيل القتل العمد مدينة دسوق

نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
أخبار مصر

من جبال إيران إلى دولة عربية.. كيف أدارت CIA عملية إنقاذ الطيار المفقود؟
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

حوادث وقضايا

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة

