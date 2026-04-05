أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة السوق التجاري الحضاري بشارع التحكم المركزي بمنطقة الحمراء بحي شرق. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لإعادة تنظيم الأسواق والتعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين، بما يعيد الانضباط للشوارع الحيوية ويُسهِّل حركة المواطنين ويُحسن المظهر الحضاري للمدينة.

متابعة معدلات الإنجاز واستعراض أعمال التطوير

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف. واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول نسب الإنجاز وسير العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

وشملت أعمال التطوير تحسين البنية التحتية للسوق، ورفع كفاءة الأرضيات، وترميم ودهان الحوائط، إلى جانب تطوير الباكيات لضمان استدامتها، مع توجيهاته بتطوير دورات المياه وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لضمان بيئة آمنة وصحية للباعة والمترددين.

توسيع الباكيات لاستيعاب الباعة الجائلين

وخلال الجولة، شدد محافظ أسيوط على ضرورة التوسع في إنشاء باكيات جديدة بتصميمات حضارية ومنظمة، تستوعب جميع الباعة الجائلين الذين سيتم نقلهم من الشوارع الحيوية، بما يشجعهم على الالتزام بالعمل داخل السوق بدلاً من التواجد العشوائي في الطرق العامة والمناطق المزدحمة.

رؤية متكاملة لتحسين الخدمات ودعم صغار التجار

وأكد اللواء محمد علوان أن تطوير الأسواق يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم صغار التجار والباعة الجائلين من خلال توفير أماكن مجهزة تليق بهم. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في خلق بيئة حضارية منظمة تعكس الوجه اللائق للمحافظة.

استمرار مشروعات التطوير بالمراكز والأحياء

وأوضح المحافظ أن المحافظة تواصل تنفيذ المزيد من مشروعات التطوير والارتقاء بالخدمات في مختلف المراكز والأحياء، في إطار خطة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بشكل مباشر.