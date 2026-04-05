الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق تدريبًا متقدمًا لمكافحة العدوى (صور)

محافظ الدقهلية ينعي "شهيد الغربة": فقدنا نموذجًا في الإخلاص والتفاني (صور)

بعد الحصر النهائي.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي سوهاج لـ5 وفيات وإصابة سيدة

تزينت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، وجميع الكنائس بكافة مدن محافظة جنوب سيناء بسعف النخيل والورود، احتفالا بأحد السعف او عيد الشعانين.

تشديدات أمنية في محيط الكنائس

كما شهدت محيط الكنائس إجراءات أمنية مشددة، من خلال تواجد مكثف لرجال الأمن حول الكنائس، وتشييد حواجز مرورية تمنع اقتراب أي سيارة، ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش كافة المترددين على الكنائس.

سائحون يشاركون في الصلوات

وشارك السائحين من الأقباط الأرثوذكس في صلوات أحد السعف بكاتدرائية السمائيين، والتي ترأسها الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وسط أجواء مبهجة.

تجسيد مشهد السيد المسيح

ومثل مسئولو كاتدرائية السمائيبن،مشهد السيد المسيح حين دخل أورشليم راكبا "جحش"، داخل حديقة الكاتدرائية بمشاركة مئات المواطنين و السائحين مما أضاف مظاهر جذابة مبهجة للاحتفالات.

القمص مينا سعد يترأس القداس بطور سيناء

وفي كنيسة موسى النبي ومار مرقس الرسول بمدينة طور سيناء، توافد الأقباط إليها حاملين سعف النخيل، و ترأس القمص مينا سعد، الصلوات، في أجواء مبهجة.

ما هو أحد السعف وطقوسه

جدير بالذكر، أن الكنائس القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بأحد الشعانين، أو "أحد السعف"، والذي يعد أحد أبرز الأعياد التي تحمل طابعا فريدا يجمع بين الفرح العميق والبُعد الروحي المؤثر.، كونه يحيي ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، واستقبال الشعب له بسعف النخيل وأغصان الزيتون.