بالصور- مواطنون وأجانب.. احتفالات "أحد السعف" في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

10:30 ص 05/04/2026
    القداس داخل كنيسة موسى النبي
    تيجان من سعف النخيل
    صنع التيجان من السعف داخل الكنيسة
    توافد الاطفال على الكنائس
    فعاليات القداس بكنيسة موسى النبي
    توافد للمواطنين الاقباط على الكنائس
    حمل سعف النخيل
    فعاليات الاحتفال
    قداس احتفال احد السعف
    قداس احد السعف
    أحد السعف (4)
    أحد السعف (3)
    أحد السعف (5)
    أحد السعف (6)
    أحد السعف (1)

تزينت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، وجميع الكنائس بكافة مدن محافظة جنوب سيناء بسعف النخيل والورود، احتفالا بأحد السعف او عيد الشعانين.

تشديدات أمنية في محيط الكنائس

كما شهدت محيط الكنائس إجراءات أمنية مشددة، من خلال تواجد مكثف لرجال الأمن حول الكنائس، وتشييد حواجز مرورية تمنع اقتراب أي سيارة، ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش كافة المترددين على الكنائس.

سائحون يشاركون في الصلوات

وشارك السائحين من الأقباط الأرثوذكس في صلوات أحد السعف بكاتدرائية السمائيين، والتي ترأسها الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وسط أجواء مبهجة.

تجسيد مشهد السيد المسيح

ومثل مسئولو كاتدرائية السمائيبن،مشهد السيد المسيح حين دخل أورشليم راكبا "جحش"، داخل حديقة الكاتدرائية بمشاركة مئات المواطنين و السائحين مما أضاف مظاهر جذابة مبهجة للاحتفالات.

القمص مينا سعد يترأس القداس بطور سيناء

وفي كنيسة موسى النبي ومار مرقس الرسول بمدينة طور سيناء، توافد الأقباط إليها حاملين سعف النخيل، و ترأس القمص مينا سعد، الصلوات، في أجواء مبهجة.

ما هو أحد السعف وطقوسه

جدير بالذكر، أن الكنائس القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بأحد الشعانين، أو "أحد السعف"، والذي يعد أحد أبرز الأعياد التي تحمل طابعا فريدا يجمع بين الفرح العميق والبُعد الروحي المؤثر.، كونه يحيي ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، واستقبال الشعب له بسعف النخيل وأغصان الزيتون.

أحد السعف الكنائس جنوب سيناء تشديدات أمنية سعف النخيل

