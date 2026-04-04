أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات رقابية موسعة على المحال والمنشآت التجارية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وإعادة الانضباط للشارع.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بإشراف اللواء أحمد حسني، تضمن نتائج الحملات الأخيرة. وكشف التقرير عن تحرير محاضر وتشميع 37 محلًا لمخالفتهم مواعيد الغلق المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية

وأشار المحافظ إلى أن الحملات نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وشملت المرور على الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تحقيق الانضباط العام.

غرفة العمليات تتابع الموقف لحظيًا على مدار الساعة

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات تتابع الموقف بشكل لحظي على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة دون أي تأخير، مشددًا على أن الدولة جادة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تكليف رؤساء المراكز بتكثيف الحملات اليومية

وأضاف المحافظ أن رؤساء المراكز والأحياء مكلفون بالاستمرار في تنفيذ الحملات اليومية، مع تكثيف المرور الميداني خاصة خلال فترات المساء، للتأكد من الالتزام الكامل بمواعيد الغلق وعدم السماح بأي تجاوزات.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات: (2135858 / 088 و 2135727 / 088)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بشكل فوري على مدار اليوم حفاظًا على الصالح العام.