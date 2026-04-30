ضبط مخبز إفرنجي يستخدم مكونات فاسدة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

03:46 م 30/04/2026
    مخبز إفرنجي يستخدم مكونات فاسدة في بورسعيد
    مخبز إفرنجي يستخدم مكونات فاسدة في بورسعيد
    مخبز إفرنجي يستخدم مكونات فاسدة في بورسعيد٣
    مخبز إفرنجي يستخدم مكونات فاسدة في بورسعيد ١

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، اليوم الخميس، مخبزًا إفرنجيًا يستخدم مكونات غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عمليات التصنيع.

حملة مكبرة على الأسواق

أسفرت حملة مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالمواد الغذائية، وفقًا لبيان المديرية، عن ضبط جبن رومي مبشورة فاسدة، ومربى فاسدة، وشيكولاتة سبريد غير صالحة للاستخدام، إلى جانب خميرة منتهية الصلاحية.

علامات تلف واضحة

كما أسفرت الحملة عن ضبط صواني كنافة بالجبنة ظهرت عليها علامات التلف وانبعاث روائح نفاذة، داخل معمل المخبز بغرض التصنيع والبيع للمواطنين.

إجراءات قانونية

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، لمخالفة أحكام القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس، والمواصفة القياسية رقم 2613 الخاصة بتحديد فترات الصلاحية.

