عاصفة ترابية وأمطار تضرب أسوان.. رفع الطوارئ ووقف الملاحة النهرية (فيديو وصور)

كتب : إيهاب عمران

06:48 م 03/04/2026 تعديل في 08:47 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رياح واتربة
  • عرض 7 صورة
    أمطار على منطقة كيما بأسوان
  • عرض 7 صورة
    رياح واتربة
  • عرض 7 صورة
    محافظة أسوان ترفع درجة الإستعداد القصوى
  • عرض 7 صورة
    منطقة كيما بأسوان
  • عرض 7 صورة
    رياح واتربة

شهدت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، موجة من الطقس المتقلب، تخللتها رياح متوسطة محملة بالرمال والأتربة، مع هطول أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة في عدد من المناطق.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وجّه عمرو لاشين، محافظ أسوان، جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، مع المتابعة اللحظية لتطورات الطقس عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقف الملاحة النهرية بالكامل

من جانبه، أعلن سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، إيقاف حركة الملاحة النهرية بشكل كامل، مع حظر جميع الأنشطة الملاحية لكافة أنواع الوحدات النهرية داخل نطاق المحافظة.

وأوضح أن قرار الإيقاف يشمل بحيرة ناصر وشواطئها، على أن يُستأنف النشاط الملاحي مرة أخرى فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الطقس.

متابعة مستمرة للأوضاع

تواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف أولًا بأول، لضمان التعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت، في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المحافظة.

