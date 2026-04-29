ألسنة النيران تغطي السماء.. حريق ضخم بمدينة طور سيناء والحماية المدنية تتدخل -صور

كتب : رضا السيد

07:54 م 29/04/2026
اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة "مصيعد" التابعة لمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، حيث تصاعدت ألسنة النيران والدخان بكثافة في سماء المنطقة، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

تحرك فوري للحماية المدنية

تلقت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء إخطاراً يفيد بنشوب حريق ضخم بدائرة قسم أول الطور، وتحديداً في منطقة "مصيعد". وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل الفوري مع النيران ومحاولة محاصرتها قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

استنفار أمني وتنفيذي

انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بمدينة الطور إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإطفا، والإشراف على عمليات التبريد، وضمان سلامة المواطنين في المحيط المجاور للحريق.

التحقيقات الأولية

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر الناجمة عنه، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة التي ستتولى التحقيق وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.

