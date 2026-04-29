نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول صورةً لسيارة ابنها، حسن مصطفى درويش نجل المخرج الراحل مصطفى درويش، وقد تحطمت تمامًا إثر سقوط أجزاء خرسانية ضخمة من شرفتي عقار بمنطقة سيدي بشر على طريق كورنيش الإسكندرية، وذلك أثناء انتظار نجلها لابنه في تلك اللحظة، مما أدى لتهشم السيارة ووقوع إصابة لشخص آخر كان في محيط الحادث.

مفاجأة قانونية حول قرار ترميم العقار المنهار

وكشفت المعاينة الأولية للعقار المكون من طابق أرضي و17 طابقًا علويًا عن وجود مخالفات قانونية جسيمة؛ حيث تبين صدور رخصة ترميم بحقه تحمل رقم 565 لسنة 2022 بناءً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط منذ عام 2017، كما تبين تحرير محضر جنحة عدم تنفيذ قرار الترميم رقم 73 لسنة 2017، مما يشير إلى تقاعس في الصيانة.

بلاغ أمني بسقوط أجزاء من عقار بطريق الكورنيش

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة منتزه أول، يفيد بورود بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 16 بشارع علي عبادي عند تقاطع طريق الكورنيش بالقرب من نفق سيدي بشر، مما تسبب في إصابة شخص جرى نقله إلى مستشفى مبرة العصافرة، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بسيارتين.

تحرك أمني مكثف وفرض كردون حول موقع الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ورجال المرور مصحوبين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول المكان لحماية المارة وتأمين حركة السير على الكورنيش، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.