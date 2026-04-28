إعلان

حركة تنقلات في أسوان.. نقل رؤساء للسباعية وأبو سمبل وتكليفات جديدة بالديوان العام

كتب : إيهاب عمران

11:21 م 28/04/2026

ديوان عام محافظة أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، قرارات تنظيمية جديدة تستهدف دعم منظومة العمل وتطوير الأداء المؤسسى، فى ضوء جهود المحافظة المستمرة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى ورفع كفاءة الأداء داخل الديوان العام والوحدات المحلية التابعة له.

وشملت القرارات نقل السيد محمد يوسف عمر للعمل بالوحدة المحلية لمدينة السباعية ، ونقل السيد إسماعيل كمال أبو زيد للعمل بالوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية .

كما قرر المحافظ تكليف السيد إبراهيم أحمد إبراهيم بتسيير أعمال إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، لحين شغلها بالطرق القانونية ، مع إستمرار المهندس جورج سامح كنز مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية فى الإشراف على أعمال إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ، إلى جانب مهام عمله.

وتأتى هذه القرارات ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة منظومة العمل الإداري ، وتحقيق الانضباط المؤسسي ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسوان حركة تنقلات الديوان العام مجالس المدن

مصراوى TV

إعلان

