كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، عن مشادة وقعت داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي بين سيدة وعدد من أفراد الفريق الطبي والإداري.

وقال أمين عبر حسابه على فيسبوك، إنه توجه لمساندة الأطباء العاملين بـمستشفى الشيخ زايد والمتواجدين بنيابة الشيخ زايد، على خلفية المشادة.

ولفت أمين إلى تحرير محضر باسم المنشأة ضد المعتدين، مشيرًا إلى أن الواقعة تضمنت سبًا وتهديدًا للعاملين، وذلك وفقًا لروايات شهود العيان على الحادث.