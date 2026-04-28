كشف المهندس جابر المسيري، أحد كبار مربي وصُنّاع الدواجن بمحافظة كفر الشيخ، عن كواليس هامة تتعلق بمستقبل صناعة الدواجن في مصر، مفنداً الشائعات التي تتردد بين المواطنين حول طرق تربية "الفراخ" وزيادة أوزانها.

حقيقة "الحقن" والخداع في المحال

وفي لقاء خاص مع "مصراوي"، نفى المسيري ما يشاع حول إقدام المربين على حقن الدواجن بالماء لزيادة وزنها، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تحدث في المزارع، وإنما قد يلجأ إليها بعض أصحاب "المحال المخالفة" فقط، بينما تلتزم المحال الكبرى بالأمانة المهنية في عرض المنتج المورد إليها.

خرافة الهرمونات و"هندسة الجينات"

وحول حقن الدواجن بالهرمونات لسرعة النمو، أكد المسيري أن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة، موضحاً أن سرعة نمو "الفرخ" في وقت قياسي تعود إلى "التعديل الجيني" أو ما يُعرف بعلم هندسة الجينات الوراثية، وهو منهج عالمي تتبعه وزارة الزراعة وكبرى الشركات لإنتاج سلالات ذات إنتاجية عالية.

وأضاف: "هناك فرق كبير بين التحصينات والهرمونات؛ فالتحصينات ضرورة لوقاية الطيور من الأمراض، أما الهرمونات فهي غير موجودة فعلياً في الأسواق نظراً لتكاليفها الباهظة التي لا يستطيع المربي تحملها".

أعداء المزارع وبورصة الكتاكيت

وأشار المسيري إلى أن أخطر الأمراض التي تهدد الصناعة هي "نيوكاسل" وإنفلونزا الطيور، خاصة في فصل الشتاء، بينما يظل الصيف التوقيت الأصعب للتربية بسبب مخاطر الاحتباس الحراري.

وعن لغز الأسعار، أوضح أن سعر الكتكوت بالمزرعة يتراوح حالياً بين 18 إلى 25 جنيهاً، لافتاً إلى أن التذبذب يعود لآلية العرض والطلب التي تتحكم فيها مكاتب بورصة الدواجن.

التكلفة والسعر العادل

وحدد المسيري "السعر العادل" للكيلو من المزرعة ليكون ما بين 85 إلى 95 جنيهاً، مؤكداً أن هذا السعر يضمن للمربي تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة من أعلاف، وكهرباء، وتدفئة، ويحفظ استمرار المنظومة.

3 رسائل لوزارة الزراعة

وفي ختام حديثه، وجه المسيري 3 رسائل عاجلة لوزارة الزراعة لتطوير الصناعة، لخصها في: تحديد الأسعار لإنهاء تلاعب مكاتب البورصة والوسطاء بالأسواق، والرقابة على الجودة خاصة بعد رصد حالات "خلط سلالات الكتاكيت" في بعض الشركات، ودعم التصدير عبر لوائح تسهل وصول المنتج المصري للخارج مع ضمان تحصيل حقوق الدولة.