أعلنت هندسة كهرباء بيلا في كفر الشيخ، اعتزامها فصل التيار الكهربائي عن مغذيي بدر وإسكان مبارك بخروج لوحتي توزيع كهرباء بيلا القديمة والجديدة، غدًا الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026

يأتي ذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، لتنفيذ أعمال تركيب محولات كهربائية جديدة لمحول الساعي، إلى جانب تغيير محول المنصورة، في إطار خطة تطوير الشبكة وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضحت هندسة الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار تشمل: منطقة محطة محولات بيلا، وإسكان مبارك، ومنطقة المركز القديم، ومنطقة زوبة، وحي أبو غنام، وحي القشلان، بالإضافة إلى جميع المناطق التابعة للمغذيين خلال فترة العمل.

وأكدت الهندسة أن فصل التيار يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المغذيات وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين، وكافة المنشآت الحكومية والخدمية الواقعة بنطاق المناطق المتأثرة، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على التيار الكهربائي خلال فترة الفصل المعلنة، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار فورً