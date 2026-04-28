عباس عراقجي: أثبتنا للعالم أن الشعب الإيراني صمد أمام العدوان الأمريكي

كتب : وكالات

07:06 ص 28/04/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فجر اليوم الثلاثاء، إن الأحداث الأخيرة أظهرت عمق وقوة شراكتنا الاستراتيجية مع روسيا.

أضاف وزير الخارجية الإيراني، أن إيران تواجه أكبر قوة عظمى في العالم التي لم تحقق أهدافها وقد طلبت التفاوض ونحن ندرس هذا الطلب، لافتا إلى أن بلاده أثبتت للعالم أن الشعب الإيراني صمد أمام العدوان الأمريكي وسيتجاوز هذه المحنة.

وتابع: يسعدني التواصل مع روسيا على أعلى مستوى في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه للأمن القومي متشككون في العرض الإيراني.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤولين، أن ترامب لم يرفض مقترح إيران بشكل قاطع لكنه أبدى شكوكا بشأن عدم تعاملها بحسن نية.

وذكرت أن ترامب أبدى أيضا شكوكا بشأن عدم استعداد إيران لتلبية مطالبi بإنهاء تخصيب اليورانيوم.

وبحسب ما قاله المسؤولون ونقلته وول ستريت جورنال، "سنواصل التفاوض مع إيران ومن المرجح تقديم ردنا ومقترحات مضادة خلال الأيام المقبلة".

إيران وأمريكا عباس عراقجي الخارجية الإيرانية

