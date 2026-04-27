شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات ندوة تثقيفية متخصصة لإعداد وتأهيل كوادر من الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، لنشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بمقر مركز تأهيل الفتيات بمركز الفتح، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي تنفذها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج.

مشاركة قيادات تنفيذية ومجتمعية

جاءت الفعاليات بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سليمان، رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه، وشادية إبراهيم، مدير عام مركز تأهيل الفتيات، إلى جانب عدد من مسؤولي الوحدات المحلية وممثلي الجهات التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة.

مشاركة فريق المبادرة الرئاسية

وشارك في الندوة فريق عمل المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والذي ضم وائل فراج، المسؤول التنفيذي للمبادرة بوزارة الخارجية، واللواء شريف زهران، مدير إدارة الأزمات ومراكز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة صباح عبدالله، المدرب المعتمد للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والدكتور سامح عاطف، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

إعداد كوادر محلية لمواجهة الظاهرة

وتأتي الندوة ضمن خطة متكاملة تستهدف إعداد 50 من العاملين بالوحدات المحلية في القرى الأكثر احتياجًا، ليكونوا عناصر فاعلة في نقل الرسائل التوعوية إلى المواطنين، والتصدي للأفكار المغلوطة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، من خلال التواصل المباشر مع الشباب والأسر في المجتمعات المحلية.

محافظ أسيوط: الوعي خط الدفاع الأول

وأكد محافظ أسيوط، في كلمته، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر رفع الوعي المجتمعي وتوفير بدائل تنموية حقيقية للشباب، مشيرًا إلى أن بناء كوادر محلية مدربة يُعد أحد أهم أدوات المواجهة، نظرًا لدورهم الحيوي داخل القرى والنجوع.

«مراكب النجاة» نموذج للتكامل المؤسسي

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح برامج التوعية والتأهيل، بما يسهم في حماية الشباب والحفاظ على الأرواح والحد من الهجرة غير النظامية.

إشادة بدعم محافظة أسيوط

من جانبه، أشاد وائل فراج بدور محافظة أسيوط في دعم المبادرة، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي يستهدف تعزيز قدرات المحافظات المستهدفة من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تسهم في نشر الوعي وتحقيق التنمية المستدامة.

محاور تدريبية شاملة

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، شملت أساليب التواصل المجتمعي الفعال، وآليات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وطرق الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة، بما يضمن إعداد كوادر محلية قادرة على أداء دورها التوعوي بكفاءة.

جهود التنمية المحلية وشركاء التنمية

كما استعرض اللواء شريف زهران جهود وزارة التنمية المحلية في دعم برامج التدريب والتوسع في الشراكات، بما يسهم في نشر الوعي والحد من الهجرة غير الشرعية، إلى جانب عرض نماذج وأساليب التواصل الفعال داخل القرى.

ختام الندوة: الاستثمار في الإنسان

وفي ختام الفعاليات، أكد محافظ أسيوط أن الاستثمار في الإنسان وبناء الوعي يمثلان الركيزة الأساسية لحماية الشباب، مشددًا على أهمية استمرار تنظيم هذه الندوات التثقيفية لإعداد كوادر محلية واعية تدعم جهود الدولة وتحقيق أهداف التنمية.