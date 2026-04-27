شهدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، ظهورًا جديدًا للمتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، خلال ثاني جلسات نظر القضية.

ملابس مختلفة

وارتدت المتهمة طرحة باللون البيج الفاتح مزينة بنقاط بنية اللون، مع عباءة سوداء، وذلك بعد أن كانت قد ظهرت في الجلسة الماضية مرتدية ملابس سوداء بالكامل.

هدوء داخل القاعة

وظهرت المتهمة بحالة من الهدوء أثناء وقوفها أمام هيئة المحكمة، وسط متابعة من الحضور داخل قاعة الجلسة.

إنكار الاتهام

وعند سؤالها من رئيس المحكمة، أنكرت المتهمة ارتكاب الواقعة، متمسكة بإنكارها أمام هيئة الجنايات.

تفاصيل القضية

وترجع أحداث الواقعة إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت المتهمة، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.