نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى لإحياء الذكرى 44 لتحرير سيناء، بساحة النصر بمدينة طور سيناء، وسط حضور القيادات الأمنية والتنفيذية، ومديري المديريات، وممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومشايخ القبائل البدوية.

وتزينت الساحة بالأعلام المصرية وعلم المحافظة، ورفع طلاب المدارس الأعلام مرددين "تحيا مصر" والأغاني الوطنية.

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

وانطلقت الاحتفالية بعزف السلام الوطني والموسيقى العسكرية، ووضع الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، يرافقه مدير الأمن، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، ثم قدمت فرقة الطور للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة جنوب سيناء، استعراضًا وطنيًا

تهنئة الرئيس والقوات المسلحة



وقدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة و والشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى تعد شاهدة على ملحمة عظمى قام بها أبناء مصر، وذلك من خلال تلاحم الشعب مع القوات المسلحة والقيادة السياسية.

تحرير سيناء يعد ملحمة وطنية

وأوضح أن تحرير سيناء يعد ملحمة وطنية يفخر بها الشعب المصري عبر الأجيال، وجدارية تعكس قوة وبسالة المصريين قيادةً وشعبًا وجيشًا، ومصدر فخر وإلهام للجميع، لذا نحرص على إبراز أحداثها بكافة التفاصيل عبر الأجيال لتكون رمزًا للوطنية والولاء، وعبرة وعظة في المثابرة وعدم الاستسلام.



مشايخ القبائل البدوية يشيدون بالتنمية

وأضاف الشيخ فريج سالم، شيخ قبيلة الحويطات، أن ذكرى تحرير سيناء عزيزة على قلوب القبائل البدوية، كونها ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار على هذه الأرض المباركة، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية التي تحرص على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.

تحية تقدير للقيادة السياسية

ومن جانبها، قدمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، التحية والتقدير للقيادة السياسية، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على كل حبة رمل في سيناء، والحفاظ على الوطن بشكل عام، والجهود التي تبذل لتحقيق الاستقرار والأمان.