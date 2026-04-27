كشف دفاع المجني عليه الشاب إسلام، بواقعة التعدي عليه وإجباره على ارتداء الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن حالته الصحية والنفسية لا تزال سيئة، مشيرًا إلى أنه يعاني من كرب نفسي وخيالات وتشنجات عصبية، ويتم متابعة حالته بشكل دوري داخل مستشفى الصحة النفسية ببنها، إلى جانب استمرار تلقيه الأدوية المقررة.

المطالبة بالتعويض المدني

وأوضح الدفاع أنه طالب خلال الإجراءات القانونية بتعويض مدني مؤقت قدره 500 ألف وواحد جنيه، كتعويض ورد اعتبار للمجني عليه عما تعرض له من أضرار نفسية وجسدية خلال الواقعة.

بدء ثاني جلسات المحاكمة

وبدأت، منذ قليل، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، بمحافظة القليوبية، بمقر محكمة جنايات بنها، بحضور المجني عليه.

تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واقتحموا مسكن المجني عليه نهارًا، وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بقصد إذلاله والتشهير به، وسط حالة من الترويع والتهديد.

اتهامات الخطف والتعذيب

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالقوة واقتادوه إلى مكان بعيد عن أسرته، وقاموا بتقييده والاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما أسفر عن إصاباته التي احتاجت علاجًا لأكثر من 20 يومًا.

اتهامات هتك العرض والتشهير

كما أسندت النيابة إلى المتهمين هتك عرض المجني عليه بالقوة، والتصوير داخل مكان خاص دون رضاه، ثم نشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة اقترنت بانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتشهير به.

اتهامات إضافية وحيازة أسلحة

واختتم أمر الإحالة باتهام المتهمين بدخول مسكن المجني عليه بالقوة، والاعتداء على القيم الأسرية، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات استخدمت في الواقعة دون مسوغ قانوني، مع استمرار نظر القضية أمام المحكمة.