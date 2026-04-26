إعلان

بعد إصابته بـ40 غرزة.. مدير مركز شباب أبو حماد يكشف تفاصيل اتصال وزير الرياضة به

كتب : ياسمين عزت

04:05 ص 26/04/2026

عماد حسانين مدير مركز شباب أبو حماد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاتف وزير الشباب والرياضة، عماد حسانين مدير مركز شباب أبو حماد، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مشاجرة بين أطراف في مركز شباب المدينة، إذ تدخل لرفضها الا أنه تفاجأ بطعنة في الرقبة وهجوم عليه.

يأتي اتصال الوزير بمثابة تحرك عاجل يعكس حجم الاهتمام الرسمي بالواقعة، إذ تابع وزير الشباب والرياضة تطورات الحادث الذي شهده مركز شباب أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعد الاعتداء الذي تعرض له مدير المركز عماد حسانين أثناء أداء مهام عمله.

وأكدت المتابعة المستمرة من جانب وزير الشباب والرياضة، أن الواقعة حظيت باهتمام فوري منذ لحظاتها الأولى، إذ تم التواصل مع المصاب للاطمئنان على حالته الصحية، ومتابعة التدخلات الطبية التي أُجريت له عقب الحادث.

وأعرب مدير مركز الشباب والرياضة عن مدى ارتياحه وامتنانه لمكالمة الوزير، إذ أشارت زوجته "أسماء فهد" إلى أن تقدير الوزير هو تقدير الدولة لزوجها واتصاله يعكس مدى الاهتمام بالمواطن من قبل الدولة.

كان مدير المركز قد تعرض لاعتداء بسلاح أبيض داخل محيط العمل، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ في منطقة الرقبة، استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا، إذ تبين أن المجني عليه مصاب بجرح تم خياطته بنحو 40 غرزة، من بينها 20 غرزة داخلية، لإنقاذ حياته، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين.

وشدد الوزير خلال متابعته على ضرورة التعامل الحاسم مع مثل هذه الوقائع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين، مع التأكيد على أهمية تعزيز إجراءات التأمين داخل مراكز الشباب، بما يضمن سلامة العاملين والمترددين عليها

وأشار إلى أن مراكز الشباب تمثل كيانات خدمية وتربوية مهمة، ولا بد من حمايتها من أي مظاهر عنف أو تجاوزات قد تؤثر على دورها في خدمة النشء والشباب.

وتواصل الجهات المعنية متابعة التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الحادث، في وقت تشهد فيه الواقعة اهتمامًا واسعًا على المستويين الرسمي والشعبي، باعتبارها من الحوادث التي تثير تساؤلات حول الانضباط داخل بعض المنشآت العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث أبو حماد مدير مركز شباب أبو حماد عماد حسانين وزير الشباب والرياضة اعتداء بسلاح أبيض

أحدث الموضوعات

زووم

شئون عربية و دولية

رياضة عربية وعالمية

أخبار مصر

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

