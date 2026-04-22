ترأست حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، في اجتماع حمل رسائل واضحة بشأن تشديد المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة الأداء، والتعامل السريع مع مطالب المواطنين.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة ملفات الخدمات للمواطنين، والوقوف على مستوى التنفيذ داخل القطاعات الحيوية بالمحافظة.

أولوية للمواطن والعمل الميداني

واستهلت حنان مجدي الاجتماع بالتأكيد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، وتكثيف المرور الميداني؛ للوقوف على مستوى الخدمات للمواطنين، ورصد المشكلات على الطبيعة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويعزز قدرة الأجهزة التنفيذية على الاستجابة الفورية للملاحظات والشكاوى.

كما شددت على أن تحسين الخدمات للمواطنين لم يعد مرتبطًا فقط بإصدار التوجيهات، لكنه يرتبط كذلك بالمتابعة اليومية والانضباط الإداري ووضوح المسؤوليات داخل كل جهة.

السلع والمنافذ في قلب المتابعة

ووجّهت محافظ الوادي الجديد بالاستمرار في تنفيذ مبادرات توفير السلع الغذائية، مع التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة، والالتزام بالإعلان عن الأسعار ومواقع المنافذ عبر مختلف وسائل التواصل، بما يضمن وصول المعلومات للمواطنين بشكل واضح، ويُسهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.

مياه الشرب والشكاوى والهيكل المستقل

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على متابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الإسكان لفصل قطاع الوادي الجديد عن أسيوط، وتشكيل هيكل مستقل بموازنة منفصلة، بما يحقق مرونة أكبر في الإدارة وسرعة في التعامل مع احتياجات المحافظة.

كما وجّهت حنان مجدي بدراسة إنشاء منظومة رقمية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، خاصة في القطاعات التي تمس الحياة اليومية.

عدادات المدارس ومنازل الفرافرة

كما أكدت محافظ الوادي الجديد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تركيب عدادات المياه بالمدارس، باعتبار هذا الملف من المشروعات القومية ذات الأولوية، لما يمثله من ضبط للاستهلاك وحسن لإدارة الموارد. وفي السياق نفسه، وجّهت بتشكيل لجنة عليا مختصة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لعدد 2000 منزل ريفي بمشروع قرى الريف المصري بمركز الفرافرة، وهو أحد المشروعات التي تعوّل عليها المحافظة في دعم التوسع العمراني والتنمية بالمناطق الجديدة.

وأوضحت المحافظ، أن مشروع قرى الريف المصري بالفرافرة يضم 2000 منزل ريفي داخل تجمعات عمرانية أُنشئت ضمن خطط التنمية والتوسع الزراعي والعمراني.

حوكمة وصيانة واستغلال للأصول

ولم يتوقف الاجتماع عند الملفات الخدمية المباشرة، إذ وجّهت حنان مجدي بتفعيل إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية في مختلف القطاعات الحكومية، مع توفير أدوات المتابعة اليومية؛ لضمان انتظام الخدمات للمواطنين، وتحقيق الانضباط الإداري، والحفاظ على الأصول العامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب الالتزام بخطط الصيانة الدورية للمباني والمعدات.

وتعكس هذه التوجيهات توجها لإحكام الرقابة الإدارية وربطها بجودة الخدمات للمواطنين، بدل الاكتفاء بالمتابعة الورقية أو الموسمية.

مستشفى الداخلة والاستعداد للتأمين الشامل

وفي الملف الصحي، وجّهت المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الصحة لعرض موقف جاهزية مستشفى الداخلة الجديد على المختصين بوزارة الصحة؛ تمهيدًا لدخولها الخدمة، مع حصر متطلبات استيفاء الوحدات الصحية والمنشآت الطبية للمعايير اللازمة للاعتماد الدولي المؤهل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أعلنت وزارة الصحة في مطلع 2026 تقديم أكثر من 1.17 مليون خدمة طبية داخل منشآت الوادي الجديد خلال عام 2025، في مؤشر على اتساع الضغط وأهمية التوسع في البنية الصحية بالمحافظة.

الكلاب الضالة والطاقة وتقييم القيادات

كما أشارت حنان مجدي إلى إعداد دراسة مقترحة للتخلص الآمن من ظاهرة الكلاب الضالة في بعض المناطق، مع زيادة أعداد سيارات التعقيم، واستئناف تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف قطاعات العمل وفق الضوابط المنظمة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

ووجّهت كذلك باعتماد آلية لتقييم أداء رؤساء المراكز والقرى، ومديري المديريات والإدارات، دعمًا لمنظومة المتابعة والانضباط الإداري، وربطًا واضحًا بين مستوى التنفيذ الفعلي وبين بقاء المسؤول في موقعه.