أعلن عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الموافقة على إنشاء مبنى جديد بمستشفى بركة السبع المركزي، بتكلفة 60 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمركز.

قرار رسمي ودعم مجتمعي

جاءت الموافقة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1023 لسنة 2026، بقبول تبرع مقدم من شركة "إم أي جي" المجموعة المصرية الدولية للهندسة والمقاولات، بالتنسيق مع النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ، لتنفيذ المشروع بنظام المشاركة المجتمعية.

تفاصيل المشروع

يقام المبنى الجديد على مساحة 1000 متر مربع، بموقع مبنى الحروق القديم الذي جرى إزالته، وذلك بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية وتحسين جودتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

استجابة سريعة للجولات الميدانية

يأتي تنفيذ المشروع ترجمة لما رُصد خلال الجولة الميدانية الأولى لمحافظ المنوفية داخل المستشفى، والتي أعقبها عقد اجتماعات مع مسؤولي قطاع الصحة والشركة المنفذة، لوضع آليات التنفيذ وتذليل العقبات أمام المشروع.

تحسين جودة الخدمات

أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تسعى بشكل مستمر إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مع العمل على إزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية.

ثمّن المحافظ دور المشاركة المجتمعية في دعم المشروعات الخدمية، مؤكدًا أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي بركة السبع.