رئيس جامعة سوهاج يشهد حصاد القمح من مزارع الجامعة

كتب : عمار عبدالواحد

05:04 م 20/04/2026

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، العمال والمزارعين في عمليات حصاد محصول القمح بالمزارع الإنتاجية التابعة للجامعة، وذلك في موسم 2026، حيث تمت زراعة المحصول على مساحة 20 فدانًا بمقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المزارعين.

زيادة الإنتاجية وجودة المحصول

وأكد النعماني أن محصول القمح هذا العام يشهد زيادة ملحوظة في الإنتاجية، إلى جانب جودة عالية، نتيجة جهود التطوير المستمرة في القطاع الزراعي بمزارع الجامعة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

تطبيق أحدث نظم الزراعة

ومن جانبه أوضح الدكتور خلف همام، عميد الكلية، أنه تم الاعتماد على أنظمة الزراعة الحديثة والميكنة الزراعية، إلى جانب استخدام وسائل تكنولوجية متطورة ساهمت في تحسين جودة وإنتاجية المحصول، مشيرًا إلى زراعة 20 فدانًا من قمح صنف «جميزة 11» من التقاوي المعتمدة.

دور تنموي وخدمي للمزارع

وأضاف أن مزارع الجامعة لم تقتصر على الإنتاج فقط، بل شملت أيضًا زراعة 21 فدانًا من الأعلاف، مؤكدًا أن المزارع تخضع لإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين، وتقدم خدمات استشارية وتدريبية متميزة لمزارعي المحافظة، دعمًا للتنمية الزراعية المستدامة.

