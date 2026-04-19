أجرى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة على إحدى محطات الوقود، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بعدم تطابق كميات البنزين والسولار المثبتة في السجلات مع الرصيد الفعلي على أرض الواقع.

توجيهات عاجلة بالتحقيق

وعلى الفور، وجّه المحافظ باستدعاء مدير عام مديرية التموين، لإجراء تفتيش عاجل ودقيق على المحطة، مع مراجعة جميع السجلات والفواتير وحركة الوارد والمنصرف، للتأكد من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

لا تهاون مع المخالفين

وأكد محافظ أسوان أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة توزيع الوقود.

كما شدد على أن الحفاظ على الدعم الموجه للمواطنين يأتي على رأس الأولويات، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بكل حسم.

تكثيف الحملات الرقابية

وأشار المحافظ إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على جميع محطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المنظومة ومنع أي تلاعب أو تجاوزات.

إحكام الرقابة وحماية الدعم

واختتم المهندس عمرو لاشين تصريحاته بالتأكيد على أهمية إحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تعزيز الشفافية والانضباط داخل المنشآت الخدمية، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين لتحقيق الصالح العام.