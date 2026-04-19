نشرت الفنانة غادة عبدالرازق مقطع فيديو طريف عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تداعب قطة في الشارع، على أنغام أغنية "الحلوة لسه صغيرة".

تعليقات الجمهور على فيديو غادة عبدالرازق



وحقق الفيديو تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات: "نجمتي المفضلة"، "الرحماء يرحمهم الله"، "إنتي جميلة"، "أجمل قلب".

يُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق غابت عن موسم دراما رمضان 2026، لكنها ظهرت خلال الموسم من خلال برنامجي "رامز ليفل الوحش" و"حبر سري".

آخر أعمالها الدرامية



آخر مشاركات غادة عبدالرازق الدرامية كانت من خلال مسلسل "شباب امرأة"، الذي عُرض في رمضان 2025، وشاركها البطولة يوسف عمر، محمد محمود، رانيا منصور، جوري بكر، حسن أبو الروس، لبنى ونس، ومن إخراج أحمد حسن.