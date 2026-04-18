ذهب في الفم ونصوص طروادة.. ماذا وجد الأثريون داخل مقابر "البهنسا" بالمنيا؟

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، أعمال توريد القمح بصومعة الغلال بزاوية غزال، بمركز دمنهور، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة انتظام المنظومة وتيسير الإجراءات أمام المزارعين.

متابعة منظومة التوريد داخل الصومعة

تتابع المحافظ، مراحل توريد القمح بدءًا من استقبال سيارات النقل مرورًا بميزان البسكول، ثم الفحص والتفريغ، مؤكدة أن الإجراءات تستغرق دقائق معدودة في ظل تيسيرات كبيرة للموردين، من خلال لجنة تضم الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء لضمان الجودة.

سعات تخزينية ضخمة لدعم الموسم

توضح عازر، أن صومعة زاوية غزال تبلغ سعتها 60 ألف طن، وتضم 12 خلية تخزين بسعة 5 آلاف طن لكل خلية، ضمن منظومة تشمل 6 صوامع بالمحافظة بطاقة إجمالية 237 ألف طن، فيما يصل إجمالي المواقع التخزينية إلى 39 موقعًا بسعة 500 ألف طن.

مساحات القمح ومستهدفات التوريد

تشير المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغ 321 ألف فدان، مع استهداف توريد 400 ألف طن خلال موسم 2026، دعمًا للمخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.

منظومة مميكنة وتقنيات حديثة

تؤكد عازر، اعتماد الصوامع على أنظمة تحكم إلكتروني حديثة لمتابعة المخزون وإدارة عمليات التداول، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية ويحافظ على جودة الأقماح المخزنة.

سعر تنافسي وسرعة صرف المستحقات

تعلن المحافظ، أن سعر توريد الأردب بلغ 2500 جنيه، مع صرف مستحقات الموردين بشكل فوري وبحد أقصى 48 ساعة، بما يعزز ثقة المزارعين ويشجعهم على التوسع في التوريد.

تشديدات ورقابة مستمرة

تشدد عازر، على الالتزام بمعايير الجودة ومنع أي محاولات لتهريب الأقماح، مع تكثيف المتابعة اليومية لكافة مواقع التخزين والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان انتظام العمل.

بداية قوية لموسم التوريد

تسجل مواقع التخزين بالمحافظة، استقبال نحو 600 طن من الأقماح خلال الأيام الأولى، في مؤشر إيجابي يعكس إقبال المزارعين وثقتهم في منظومة التوريد.